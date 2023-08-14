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الإثنين، 14-08-2023 04:00 م

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

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الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي ان الدخل السياحي في الأردن حقق خلال شهر تموز الماضي نمواً نسبته 19.4%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 554.5 مليون دينار .

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وبين البنك في تقرير آخر التطورات الاقتصادية والنقدية الشهرية، أنه خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي فقد أظهرت البيانات فد حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 50.1% بتسجيله لما قيمته 3,004.8 مليون دينار مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 3,720.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 51.3%.

وأشار البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر تموز بما نسبته (13.1%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 171.2 مليون دينار .


أما خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 37.9% بتسجيله لما قيمته 813.2 مليون دينار .



 




 

 


 

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