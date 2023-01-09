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الإثنين، 09-01-2023 11:17 ص

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية

وزير المالية


الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس أن الأردن تخطى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم خلال العام الماضي بثبات.

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وقال العسعس، اليوم الاثنين، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إنه علينا تقييم السياسات الاقتصادية السابقة التي وإن كانت تفي بحل الأزمات المرحلية آنذاك إلا أنها قد لا تلبي متطلبات المرحلة الحالية لبناء اقتصاد منيع.

 

وأضاف أن الحكومة حافظت على استقرار الاقتصاد الأردني وسط عمل وإجراءات ابتعدت عن الحلول المؤقتة وترحيل المشاكل الاقتصادية.

 

وأشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت مدروسة للحفاظ على تنافسية الاقتصاد الأردني، لافتا إلى أن الحكومة تدرك الشعور بالاحباط لدى العاطلين عن العمل وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين.

 

وبيّن أن أي إجراءات تخفيضية غير مدروسة على هيكل الإيرادات ستؤدي إلى رفع عجز الموازنة، الأمر الذي سيفضي إلى تفاقم الألم الإقتصادي بدلا من خفضه.

 

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تقف بين ضاغطين كبيرين، ضاغط يتعلق بأزمة المواطن المعيشية، وضاغط آخر يتعلق بمالية الدولة وأولوية الحفاظ على استقرارها.

 

وشدد على أن الأيادي التي عملت على وضع خطة الدولة المالية لهذا العام كانت تدرك ذلك. وكانت تحاول جاهدة أن تقارب ما بين التخفيف عن الناس من جهة، والحفاظ على استقرار المالية العامة، من جهة أخرى. ونعلم علم اليقين أن لا بديل عن الاستمرار بعملية الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري دون تأخير أو ترحيل، عبر اتخاذ قرارات تسكينية من شأنها أن تستنزف امكاناتنا ومواردنا بصورة غير مستدامة، لأننا لا نقبل بأن نسمح لكلفة أي تأخير بالإصلاح أن تتراكم على كاهل الأردنيين مستقبلا في شكل فقدان الإستقرار المالي والاقتصادي.

 

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