الأحد 11-09-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

تمديد مدة بقاء السيارات الكويتية في الأردن

تنويه من الأمن العام حول تغيير موعد ومكان تلقي المعايطة للتهاني

الزراعة تتوقع زيادة إنتاج ثمار الزيتون العام الحالي 20%

الارصاد : انخفاض على الحرارة وفرصة لتساقط للامطار في هذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الأحد، 11-09-2022 08:10 م

العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

1


الوكيل الاخباري - ترأس السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الأحد، الوفد الأردني المشارك في منتدى البيئة والتنمية لعام 2022، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان "الطريق إلى شرم الشيخ".

وتأتي مشاركة الأردن في المنتدى الذي نظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، ضمن التحضير للمشاركة الأردنية الواسعة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ أعمال دورته الـ27 في شهر تشرين الأول المقبل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222319130647460871

الأمن يحقق بملابسات العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالرمثا

920229165923365287531

حوارية بإربد حول المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة

8202216131720716969213

تنقلات في أمانة عمان - أسماء

www

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع الجامعات القبرصية

11202017141015184387729

تمديد مدة بقاء السيارات الكويتية في الأردن

8202227115012839020239

الزراعة تتوقع زيادة إنتاج ثمار الزيتون العام الحالي 20%

أخبار متعلقة
1662291303502

سياحة العاصمة تنظم بازاراً في عراق الأمير

820222185225191648129

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

7202220165110474433674

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

w

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

11464715-afc0-4bd9-91ea-185ea569e68b

صفحة اليوتيوبر احمد الخليلي تعلن وفاته .. والخارجية ترد - صورة

820222493342812867944

السير للمواطنين: لا تتجمعوا عند الحوادث