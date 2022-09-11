العضايلة يترأس الوفد الأردني في منتدى البيئة والتنمية

الوكيل الاخباري - ترأس السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الأحد، الوفد الأردني المشارك في منتدى البيئة والتنمية لعام 2022، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان "الطريق إلى شرم الشيخ".



وتأتي مشاركة الأردن في المنتدى الذي نظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، ضمن التحضير للمشاركة الأردنية الواسعة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ أعمال دورته الـ27 في شهر تشرين الأول المقبل.

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