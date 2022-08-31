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الأربعاء، 31-08-2022 06:39 م

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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الوكيل الاخباري - يشارك البنك المركزي الأردني في ملتقـى "مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهـاب"، الذي تنظمه جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، في شـرم الشـيخ بجمهوريـة مصـر العربيـة، بدءًا من يوم غد الخميس وحتى السبت المقبل، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري.

ويشارك في الملتقى المدير التنفيذي لإدارة المخاطر والامتثال في البنك المركزي الأردني، عرفات الفيومي، الذي يترأس جلسة عمل حول دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.

ويهدف الملتقى الذي يتضمن 8 جلسات علمية إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المجتمعات العربية من جراء الجرائم المالية المتمثلة في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، إضافة لمناقشة أفضل السبل لزيادة فاعلية البرامج الخاصة بمكافحتها، وبيان أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والمالية في الدول العربية وتعزيز الشراكة فيما بينها للحد من هذه الجرائم.

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