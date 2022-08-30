الأربعاء 31-08-2022
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الثلاثاء، 30-08-2022 07:49 م

صفحة اليوتيوبر احمد الخليلي تعلن وفاته .. والخارجية ترد - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية  هيثم أبو الفول ان الوزارة تتابع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي في مصر .

وقال ابو الفول لموقع الوكيل الاخباري ان السفارة الاردنية هناك تتواصل مع الجهات الرسمية المصرية للتأكد من حقيقة الامر والتفاصيل .

بدورها اعلنت صفحة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته خلال رحلة في مصر .

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