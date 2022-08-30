المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الوكيل الاخباري - نظم المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي)، بالتعاون مع مديرية عمل المفرق اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان السلامة والصحة المهنية شارك فيها عدد من العاملين في قطاع السلامة والصحة المهنية لدى الشركات العاملة داخل منطقة جودبي الصناعية.



وهدفت الورشة لتوعية العاملين في المصانع بأهمية السلامة والصحة المهنية، وتحديد المخاطر والتعديلات التي جرت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي في هذا المجال.

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