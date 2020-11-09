العقبة الخاصة تستثني 33 ميناء وشركة نقل من الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - استثنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جميع قطاعات سلسلة النقل والتزويد من الحظر الشامل الذي يبدأ من الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء الى الساعة السادسة من صباح الاحد المقبل.

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وعمم رئيس السلطة المهندس نايف بخيت في كتاب اصدره، صباح اليوم الاثنين، وبلغت به جميع القطاعات المستثناة، القرار الذي استثنى 33 ميناء وشركة لوجستية ونقل لادامة حيوية الأسواق المحلية والمستودعات بما تحتاجه من السلع الإستراتيجية.



يذكر ان 80 بالمئة من صادرات المملكة تأتي عبر موانئ العقبة في حين تشكل مستوردات المملكة عبر الموانئ 65 بالمئة.



