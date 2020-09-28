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الإثنين، 28-09-2020 05:55 م

العقبة الخاصة تعفي مستأجري أملاكها بـ 25% من قيمة الأجر

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، عن إعفاء مستأجري أملاكها خلال فترة التوقف عن العمل العام الحالي، من 25 بالمئة من قيمة الأجور وإعفاء أي مستأجر بنسبة 25 بالمئة حال تسديده المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية العام الحالي.
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وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة المهندس نايف بخيت إن هذا الإعفاء جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المتضمن منح إعفاء من الغرامات وإعفاء مستأجري أملاك البلديات.

كما أعلنت السلطة عن انتهائها من التحضيرات اللازمة لإطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع بيع أراض سكنية بأسعار مدعومة، والتي سيجري إطلاقها يوم الخميس المقبل على موقع السلطة الرسمي.

ودعت السلطة الراغبين بالاستفادة من المشروع الدخول إلى الموقع والإطلاع على الشروط والتقديم عبر الرابط إلكتروني، مشيرة إلى عرض فيديو تعريفي لاستخدام المنصة وتقديم الطلب أصوليا.

 




 

 


 

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