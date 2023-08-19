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السبت، 19-08-2023 05:49 م

العقبة الخاصة تكثف الرقابة على المواد الغذائية بالأسواق

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الوكيل الاخباري- كثفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حملاتها الرقابية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية في الأسواق التجارية، خاصة المعروضة تحت أشعة الشمس، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

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وقال مفوض المدينة والإقليم في السلطة، عبدالله النجادات، إن الجهات الرقابية في السلطة تنفذ حملات تفتيشية يومية على المحال التجارية للتأكد من سلامة المواد التموينية ومدة صلاحيتها ومنع عرض الأغذية في ظروف غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة العامة.


وأضاف أن كوادر الرقابة الصحية نفذت 13 حملة منذ بداية الصيف أتلفت خلالها 9 أطنان من المواد الغذائية، كانت في غالبها من مياه صحية وغازية وشيبس.
من جانبه، أكد نائب مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، المهندس عبدالله الحجي، أن عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية، يؤدي إلى تلفها وتغير خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، ما يتسبب بالأمراض على المدى المتوسط والبعيد.


ودعا الحجي، ضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدا أن السلطة ستقوم بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية المعروضة تحت أشعة الشمس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 




 

 


 

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