مع وجود أزمة في العالم.. مقترح لإنشاء صوامع للأرز في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قدّم ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو مقترحاً على الحكومة لإنشاء ( صوامع لتخزين الأرز ) كما هو حال القمح والشعير، وذلك لزيادة الكميات الاحتياطية والمخزون الاستراتيجي من هذه المادة في الأردن.وقال عمرو لـ " الوكيل الإخباري" إنه يجب اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب التغييرات التي تطرأ على أسواق الحبوب في العالم، منوهاً إلى أنه يجب استيراد الأرز المخصص للتخزين ( بشعيرة ) أي أن يكون (خام مغطى بالقشرة الخارجية) حتى يدوم لوقت أطول دون تلف.وأضاف أنه لا يوجد أي تأثير على الأردن من أزمة الأرز التي يمر بها العالم الآن، وقرارات عدة دول وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز، مضيفاً أن لدى المملكة العديد من المناشئ التي يلجأ إليها بكل سهولة.وبيّن العمرو أن من 4 - 5% من مستوردات الأردن للأرز من روسيا، و25% من الولايات المتحدة الامريكية، و 45% من الاتحاد الأوروبي، و10% من دول أمريكا الجنوبية.وأشار إلى أن قرار الهند بوقف التصدير خص الأرز الحبة المتوسطة وليس الطويلة ( بسمتي) منوهاً إلى أن قرار الهند لا يؤثر على الأردن مطلقاً.وأكد أنه مع حلول شهر تشرين الثاني القادم سيصل الأردن كميات من الأرز من الإنتاج الجديد للموسم وباسعار أقل من الآن، وذلك بسبب زوال موجات الجفاف، وزيادة انتاج للدول المصدرة.ونوه العمرو إلى إن استهلاك الأردن من الأرز على مختلف أنواعه يصل إلى 230 ألف طن سنوياً، منها 70% حبة متوسطة، و 30% حبة طويلة.وأعلنت الحكومة الروسية فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023، بهدف الحفاظ على استقرار السوق، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام، كما أعلنت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.