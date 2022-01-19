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الأربعاء، 19-01-2022 03:10 م

العقبة تشارك بمعرض سوق السفر العالمي في مدريد

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الوكيل الإخباري - شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في معرض سوق السفر العالمي (توب ريزا) الذي يقام حاليا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في السلطة شرحبيل ماضي، اليوم الأربعاء إن المعرض من أكبر المعارض العالمية في قطاع السياحة، وتشارك السلطة فيه ضمن الجناح الأردني الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة ضمن خطة الأردن في التعافي من جائحة كورونا وإعادة النشاط السياحي للأردن من خلال استقطاب السياحة العالمية.


وأشار الى أن السلطة تسعى من خلال المشاركة بهذا المعرض إلى التواصل مع مشغلي الخطوط السياحية ووكلاء السياحة المشاركين في المعرض والمختصين بالسوق الأوروبي بهدف اطلاعهم على التطورات المتعاقبة والفرص السياحية في مدينة العقبة.


ولفت إلى أن البرنامج الترويجي والمنتج السياحي لمدينة العقبة سلط الضوء على رأس المثلث الذهبي المكمل من وادي رم كموقع تراث عالمي، والبتراء المدينة الوردية إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.


وأوضح ماضي أن السلطة تهدف أيضا من المشاركة في المعرض إلى اعادة الثقة بالمنتج السياحي لمدينة العقبة في الأسواق الأوروبية والعالمية، وابراز التنوع الفريد والجذاب لطبيعة الفلكلور الثقافي والتراث الحضاري الأردني.


وبين أن منطقة العقبة مقبلة على مرحلة جديدة من الازدهار السياحي في مختلف المجالات تبعا للمشاريع السياحية الجديدة، والفعاليات العالمية التي تنظمها السلطة.

 




 

 


 

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