الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رئيس الوزراء الإسباني في مدريد

المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

تعرّض طفلة 3 سنوات للدغة من افعى فلسطين في عجلون - صورة

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 بينهم طفل و45 مصابا

الأمن يفتح باب التجنيد على موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الثلاثاء - رابط التقديم

طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور

الأردن: استمرار العنف بالأراضي الفلسطينية سيدفع ثمنه الجميع

هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

الضمان يوضح آخر تطورات ملف التأمين الصحي

وزارة العمل: قرار استلام تصاريح العمل يشمل عاملات المنازل

الإثنين، 19-06-2023 02:10 م

العقبة تنتج فيلما دراميا عن الشباب والأحزاب

1687170163844 (1)


الوكيل الإخباري- أنتجت مديرية ثقافة العقبة أول فيلم درامي حول التحديث السياسي والفرص المتاحة للشباب للانخراط بالأحزاب في مقاربة درامية سردت تاريخ التخوف الحزبي الذي يحمله الأب وتطلعات الابن الجديدة نحو الاندماج في العملية السياسية استجابة لرؤية التحديث والتطوير السياسية التي تبنتها الدولة الأردنية في مئويتها الثانية.

اضافة اعلان


واكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال عرض الفيلم على مسرح الشهيد معاذ الكساسبة ومدته 12 دقيقة، أن الفيلم رسالة توجيهية للشباب لدورهم المأمول في التقاط الفرصة والانخراط في العمل السياسي استجابة للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص التي دعت الشباب الى المبادرة والفعل السياسي بعيدا عن التخوفات خاصة وان القانون ضمن لهم حرية المشاركة دون قيود.

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو خلال العرض، الذي حضره ايضا رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور غالب عباسي، إن مجلس المحافظة يعمل وفق خطط تستهدف تمكين المجتمع والمساهمة في بناء قدراته في مختلف مجالات الحياة وهذا دور حيوي ومهم لمجالس المحافظات وجزء من فلسفة قيامها كمجالس منتخبة تقوم على ادارة دفة العمل التنموي في المحافظات.


ودعا عمرو، الشباب الى اغتنام الفرص المتاحة لإثبات حضورهم في العمل التنموي والحزبي والسياسي، مشيدا بالشباب المشاركين في انتاج الفيلم رغم حداثة ولوجهم هذا النوع من الفن.


بدوره، اكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور، ان هذا اول عمل درامي ينتج لغايات تمكين الشباب عبر حثهم على الانخراط في الأحزاب، مبينا انه جاء نتاج دورة أشرفت عليها المديرية بتمويل من مجلس المحافظة لمجموعة من شباب العقبة تعلموا عبرها ابجديات العمل الدرامي والتمثيل، حيث تم انتاج الفيلم لاحقا كنتاج ايجابي للدورة التي استمرت لمدة شهر ونصف.


واشار البدور الى دور وزارة الثقافة في تعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع وتنمية وتعزيز قدرات الشباب وبيان اهمية دورهم في بناء الفكر المتوازن القائم على الثوابت الوطنية الذي يدفع تجاه المشاركة في صنع القرار السياسي لكافة فئات المجتمع، خاصة شريحة الشباب الشريحة الأكثر أهمية وتعدادا في المجتمع الاردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6490410011352

الملك يلتقي رئيس الوزراء الإسباني في مدريد

WhatsApp Image 2023-06-19 at 14.52.14

الحاج توفيق: مخزون مستقر من المواد الغذائية ومستلزمات العيد ونتوقع عروضاً إضافية على البضائع

5ff4340c-aa58-4e50-8719-bb9a7714b50f

المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

gDth7fvnBFx2RQtfnMKO0UxB8pN1nck9Bwx2E9aS

تعرّض طفلة 3 سنوات للدغة من افعى فلسطين في عجلون - صورة

6ea3ea1a-الأمن-العام-2

الأمن يفتح باب التجنيد على موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الثلاثاء - رابط التقديم

ministrylogo

منتدى أبو نصير الثقافي يحتفل بالمناسبات الوطنية

أخبار متعلقة
L4igPIwDBQpfn58Or90qRDAl1SNaPdZoFHCWadeb

العقبة تحتفل بزفاف سمو ولي العهد

ء

مسيرة بحرية الأكبر في خليج العقبة اليوم.. بمناسبة زفاف ولي العهد

العقبة

العقبة : اطلاق كتيب بعنوان "رفيحي الحسين" بمناسبة زفاف ولي العهد

وفاة-شاب-عشريني-دهساً-في-شفا-بدران_كلمة-الاردن

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة

ALSH1

وفاة عامل وافد 19 عاماً بصعقة كهربائية في العقبة

الدفاع المدني 4

الأمن: وفاة شخص إثر مداهمة السيول لمركبة في العقبة