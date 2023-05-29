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الإثنين، 29-05-2023 12:03 م

خرج لدفن شقيقته فتوفي بانجراف السيول في العقبة

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب خليل عيد حرب النعيمات في محافظة العقبة.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري"  إن الشاب خليل (35 عاما) خرج يوم أمس الاحد بعد صلاة العشاء لدفن شقيقته (فايزة النعيمات) وتلقي واجب العزاء من الأقارب ولم يكن يعلم ان القدر ينتظره أثناء خروجه من المقبرة.

وفي التفاصيل أن سيل جارف في منطقة الشامية  بمحافظة العقبة أدى إلى وفاة الشاب ليدفن بجوار شقيقته.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشاب بكلمات مؤثرة حيث انه لا زال بعمر الزهور.

وتفاعل العديد مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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