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الإثنين، 29-05-2023 08:56 ص

الأمن: وفاة شخص إثر مداهمة السيول لمركبة في العقبة

الدفاع المدني 4


الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة يوم أمس مع بلاغ يفيد بانجراف إحدى المركبات داخلها شخصين بعد أن داهمتها السيول في منطقة الشامية بمحافظة العقبة.

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وبينت مديرية الأمن العام أن فرق الدفاع المدني وشرطة العقبة استجابت للحادثة وعملت على إنقاذ أحد الأشخاص، فيما واصلت البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر اليوم الاثنين متوفياً.


وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بعدم الاقتراب لمجاري السيول والأودية  وعدم قطعها سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات


 




 

 


 

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