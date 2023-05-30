مسيرة بحرية الأكبر في خليج العقبة اليوم.. بمناسبة زفاف ولي العهد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد هشام الجراح عن أكبر مسيرة بحرية لليخوت والقوارب ستنفذ اليوم الثلاثاء ضمن المياه الاقليمية الاردنية احتفالاً بقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والانسة رجوة آل سيف.

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وأشار الجراح لـ "الوكيل الإخباري" أن المسيرة ستكون بإشراف ومشاركة زوارق القوة البحرية الملكية وذلك تعبيرا عن الفرح بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين.



وكان نشامى القوة البحرية والزوارق الملكية عبروا عن فرحهم بمناسبة زفاف ولي العهد، برفع علم "نفرح بالحسين" في بحر العقبة .