العلوم والتكنولوجيا تحصد المركز الثاني بالبطولة الدولية للمناظرات

الوكيل الإخباري - حصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا على المركز الثاني في البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية التي نظمها مركز قطر للمناظرات في العاصمة التركية إسطنبول.

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وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، خسر فريق الجامعة الذي ضم الطالبات زينة أبو ملحم، سما مقابلة، رنيم الزعبي، رها خليفة، في المباراة النهائية أمام فريق جامعة تكساس القطرية.



وشارك في البطولة حوالي 500 متناظر وحكم من 49 دولة مختلفة مثلوا أكثر من 90 جامعة.



وهدفت البطولة إلى نشر اللغة العربية كوسيلة إبداعية غير تقليدية، وإعطاء فرصة للشباب الناطقين بغيرها للمشاركة في مثل هذه البطولات والمنافسات، واختبار مهاراتهم اللغوية والقيادية.



يشار إلى أن هذه البطولة هي الأضخم في عالم المناظرات من حيث حجم المشاركة وجودة البرامج المقدمة أو حتى مستوى المدربين والمحكمين.