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الإثنين، 15-05-2023 06:19 م

العلوم والتكنولوجيا وجودة التعليم الكويتي يبحثان التعاون

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور الدكتور السالم، اليوم الاثنين، مع وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الكويتي، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تتعلق بالطب وطب الأسنان.

وقال السالم، إن الجامعة تحرص على توفير أفضل بيئة تعليمية لطلبتها وفق أفضل معايير الجودة العالمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن للجامعة علاقات متميزة ترتبط بها بمؤسسات أكاديمية وبحثية محلية وعالمية.

وأكد أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة ومدربة ترفد السوقين العربي والعالمي، وتوسيع نطاق التعاون الدولي والاستفادة من الشراكات في تعزيز مكانتها عالميًا كجامعة رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.

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