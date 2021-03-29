السير الذاتية للوزيرين الهواري والشمالي

الوكيل الإخباري - تم تعيين اليوم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، ووزير العمل يوسف الشمالي ، وفيما يلي سيرتهما الذاتية :



اضافة اعلان



وزير الصحة فراس الهواري:



12/2020: رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

2018 – 2021: رئيس مكتب مكافحة السرطان.

09/2018- 01/2010: رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان.

10/2004 – 2021: مدير وحدة المعالجة التنفسية ومختبر وظائف الرئة في مركز الحسين للسرطان.

08/2013 – 2021: عضو المجلس التنفيذي في مركز الحسين للسرطان.

01/2008 – 10/2008: مدير برنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان.

07/2007: رئيس مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بمركز الحسين للسرطان.

08/2000 – 09/2004: زميل كلية أطباء الصدر الأميركية.

12/2000 – 09/2004: استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، ماري لاند، الولايات المتحدة الأميركية.



وزير العمل يوسف الشمالي:

2015 2021: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين

كلف في حزيران/ يونيو 2019 للعمل مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









