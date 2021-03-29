الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة: إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا

%16.21 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مصادر ترجح الاعلان عن الإجراءات التخفيفية يوم الأربعاء القادم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

هل تسمح الحكومة بإقامة الصلاوات يوم الجمعة وخلال رمضان بالمساجد ؟

الملك يعزي عائلات أردنية

تعميم على موظفين مستثنين من حظر الجمعة للتسجيل على منصة اللقاح

بلدية الرمثا: اختفاء مياه سد البويضة ناتج عن إزالة الطمم

مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الحكومي

الإثنين، 29-03-2021 03:16 م

السير الذاتية للوزيرين الهواري والشمالي

منا
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - تم تعيين اليوم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، ووزير العمل يوسف الشمالي ، وفيما يلي سيرتهما الذاتية : 

اضافة اعلان
 

وزير الصحة فراس الهواري: 

12/2020: رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية 
2018 – 2021: رئيس مكتب مكافحة السرطان. 
09/2018- 01/2010: رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان. 
10/2004 – 2021: مدير وحدة المعالجة التنفسية ومختبر وظائف الرئة في مركز الحسين للسرطان. 
08/2013 – 2021: عضو المجلس التنفيذي في مركز الحسين للسرطان. 
01/2008 – 10/2008: مدير برنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان. 
07/2007: رئيس مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بمركز الحسين للسرطان. 
08/2000 – 09/2004: زميل كلية أطباء الصدر الأميركية. 
12/2000 – 09/2004: استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، ماري لاند، الولايات المتحدة الأميركية. 

وزير العمل يوسف الشمالي: 
2015 2021: أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
كلف في حزيران/ يونيو 2019 للعمل مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة. 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021271884570127624

%16.21 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

وزارة الصحة 2)

الصحة : نقل مكان محطة فحص كورونا في محافظة البلقاء

3202128184545763965406

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الخصاونة

مصادر ترجح الاعلان عن الإجراءات التخفيفية يوم الأربعاء القادم

3202124175424772353822

هل تسمح الحكومة بإقامة الصلاوات يوم الجمعة وخلال رمضان بالمساجد ؟

1020201115926402652929

الملك يعزي عائلات أردنية

أخبار متعلقة
3202117161926946364960

ثلاثة أيام حاسمة بالاردن

320211019298741043244

مكافحة الأوبئة : هذه بدائل الحظر الشامل بالاردن

sss

مركز مكافحة الأوبئة: يجب تشديد الإجراءات بالاردن اذا حدث هذا الامر

47426425-f094-4926-b9ba-14ac0ae911cd

مركز مكافحة الأوبئة يُحذر من التسرع في تخفيف الإجراءات

3202119563446542005

الهواري : وفيات كورونا تعادل 10 أضعاف ما تتسبب به الانفلونزا العادية