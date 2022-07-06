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الأربعاء، 06-07-2022 09:09 ص

العمل: مصانع المحيكات في الكرك وبصيرا والطفيلة تعهدت باعطاء فرص عمل للشباب

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن مصانع المحيكات في لواء بصيرا ومنطقة ارويم في الطفيلة ولواء فقوع أعلنت عن البدء بتدريب الشباب الذكور الذين تقدموا للعمل في الفترة المسائية لديها.  اضافة اعلان


وأشار  إلى أن مصانع المحيكات في لواء بصيرا ومنطقة ارويم أعلنت أنها ستقوم بالبدء بتدريب أول مجموعة من الشباب الذين  تقدموا للمقابلات الشخصية بتاريخ 2022/7/17، كما تعهدت هذه المصانع أنها ستقوم بتقسيم الشباب إلى مجموعات بحسب الطاقة الاستيعابية للتدريب لكل فوج. 

وأضاف أن مصنع المحيكات أيضا في لواء فقوع في الكرك سيقوم بتدريب الشباب الذين تقدموا للمقابلات الشخصية للعمل لديه، كما تعهد المصنع أنه سيقوم بتقسيم الشباب إلى مجموعات بحسب الطاقة الاستيعابية للتدريب لكل فوج. 

ولفت إلى أن إدارات المصانع هي من ستقوم بإعلام الشباب بتاريخ الالتحاق بالعمل كل بحسب مجموعته. 

وأكد الزيود أن آخر يوم للمقابلات في مصنع فقوع في الكرك سيكون يوم اليوم الأربعاء للشباب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام الأربعة الماضية.

ونوه إلى أن الباب ما زال مفتوحا أمام الشباب لتقديم الطلبات للعمل في الفترة المسائية في مصنع مؤاب في الكرك، حيث لم يكتمل العدد حتى الآن.

 




 

 


 

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