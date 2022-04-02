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السبت، 02-04-2022 12:12 م

العواد : عروض تنافسية في المطاعم على الفطور والسحور

سحور


الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر عواد، التزام قطاعي المطاعم الشعبية والحلويات بتقديم خدماتها بأفضل صورة وبأسعار وعروض تنافسية ضمن فترتي الفطور والسحور، دون قيود بعد صدور أمر الدفاع بالسماح للقطاع بالعمل ضمن أقصى طاقته الاستيعابية.

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وقال إن شهر رمضان من المواسم التجارية النشطة ويعلق القطاع الآمال عليه في تعويض جزء من الخسائر وتسديد الالتزامات.


وأكد أن قطاعي المطاعم والحلويات الشعبية من القطاعات الأكثر تضررا على مدار العامين الماضيين جراء جائحة كورونا.


وأضاف أن القطاع تعرض لخسائر وأعباء كبيرة جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية وكلف الإنتاج، مع الاستمرار بالعمل بذات الأسعار والقوائم السعرية الصادرة منذ عام 2016 دون تغيير بشكل انعكس سلبا على المطاعم الشعبية.


وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على موردي السلع الأساسية والمتابعة ودعم القطاع الشعبي وتعزيز دور المطاعم الاقتصادي المهم.


وطالب عواد بتنفيذ مضمون خفض الرسوم الجمركية على الأصناف التجارية وضريبة المبيعات والتقيد بالسقوف السعرية من قبل تجار وموردي المواد الغذائية، مؤكدا أن الأسعار ترتفع دون أدنى مسؤولية أو رقابة واضحة.


 




 

 


 

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