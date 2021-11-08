الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 08-11-2021 06:36 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو ربيعان وعبد الحق والطراونة

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 الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة أبو ربيعان بوفاة الشريف فيصل عايد محمد أبو ربيعان، وإلى عشيرة عبدالحق بوفاة المحامي صادق محمد عبد الحق، وإلى عشيرة الطراونة بوفاة ترفة مبارك المجالي، زوجة العميد الركن المتقاعد عطاالله مدالله الطراونة.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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