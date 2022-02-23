العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحمود والقاضي والكعابنة والعبيدي والهلسة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحمود بوفاة السفير السابق فيصل جبر الحمود، وإلى عشيرة القاضي بوفاة الدكتور عادل تركي سعود القاضي، وإلى عشيرة الكعابنة بوفاة إبراهيم سعود الخنان الكعابنة، وإلى عشيرة العبيدي بوفاة النائب السابق عزيز العبيدي، وإلى عشيرة الهلسة بوفاة خازر الهلسة.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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