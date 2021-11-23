الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 23-11-2021 03:52 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

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الوكيل الاخباري- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخرشة بوفاة القاضي العشائري داود الخرشة، وإلى عشيرة أبو زنيمة بوفاة حسن يوسف أبو زنيمة، قاضي محكمة التمييز الأسبق، وإلى عشيرة المحاسنة بوفاة خلف القاسم المحاسنة، محافظ الكرك الأسبق.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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