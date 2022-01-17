العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشلبي والقرالة

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الشلبي بوفاة أحمد محمد الشلبي، شقيق عبدالفتاح الشلبي مدير المؤسسة التعاونية الأردنية، وإلى عشيرة القرالة بوفاة أمينة فراج العقيلي، والدة نائب رئيس تحرير صحيفة الرأي عامر القرالة.

وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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