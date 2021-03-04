الخميس 04-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعميم من محافظ اربد يشأن تطبيق أوامر الدفاع

مبالغة بأسعار اللحوم بالاردن

روسيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة والعدوان والسعودي والجنيدي

الكويت تفرض حظر تجول جزئي لمدة شهر كامل

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي

وزير التربية يعلن عن خطة طوارئ بالمدارس من 3 مراحل

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الإمارات: 17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا

%13.19 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

الخميس، 04-03-2021 06:03 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة والعدوان والسعودي والجنيدي

320213174217374296723


الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى  عشيرة العجارمة بوفاة أحمد سليمان الحلاحلة العجارمة والد العميد الركن رائد العجارمة، قائد الحرس الملكي الخاص، وإلى عشيرة العدوان بوفاة سلطان فايز عبدالحميد العدوان، وإلى عشيرة  السعودي بوفاة العميد المتقاعد أيمن حسني صادق السعودي وإلى عشيرة الجنيدي بوفاة المهندس فارس الجنيدي، المدير  الأسبق لمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
اضافة اعلان

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

تعميم من محافظ اربد يشأن تطبيق أوامر الدفاع

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الكولومبي

320211181948201467586

وزير التربية يعلن عن خطة طوارئ بالمدارس من 3 مراحل

320213174410993142345

%13.19 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1398246

إسناد تهمة الشروع والتدخل بالقتل لشخصين في إربد

أخبار متعلقة
2202127153643416413084

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العفيشات وكناكرية

2202121174319584903463

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي

2202121174319584903463

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

555

توجيهات ملكية بشأن السيدة التي فقدت 4 من أطفالها بحادث مفجع