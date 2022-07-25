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الإثنين، 25-07-2022 08:49 م

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات، الاثنين، إن المؤسسة ستواصل السماح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية "لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية بعيدا عن الاستخدمات التجارية".

وأضاف في تصريح على قناة "المملكة"، أن "هذا الأمر ليس قرارا وإنما كتاب يؤكد على مادة قانونية جرى مخاطبة مدير عام الجمارك من خلاله، للتأكيد على المادة 64 من قانون الصيدلة والدواء لعام 2012 وأيضا التأكيد على المادة 165 من تعليمات التي نتجت عن القانون لغايات تفسيره ووضعت شروط استيراد الأدوية من الخارج سواء المسجلة أو غير المسجلة".

مهيدات، بين أنه جرى تشكيل خلية جديدة إضافية تعمل بدرجة عالية جدا من النوعية بعملية التفتيش تضم مفتشين لغايات التفتيش الدوائي ولغايات التفتيش الغذائي وأيضا للمستلزمات والمستهلكات الطبية".

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