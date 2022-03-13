الغذاء والدواء سحبت أكثر من 8 آلاف عبوة حليب رضع من السوق بسبب جرثومة

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنه تم سحب أكثر من 8 آلاف عبوة حليب رضع من صنفين كانا يباعان في الأسواق، بعد أن تبين وجود جرثومة سالمينويلا (salmonella) وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي ( cronobacter sakazakii).

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وأضافت المؤسسة، رداً على استفسار "الوكيل الإخباري" أنه تم سحب معظم الكمية وما زال العمل جارٍ على سحب باقي الكميات من كافة أماكن توزيعها.



وأشارت إلى أنه تم فحص كافة تراكيب حليب الرضع قبل تداولها في السوق المحلي في مختبرات الرقابة التابعة للمؤسسة للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للمواصفات الاردنية والعالمية وذلك بناءً على أسس تسجيل تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.



وأكدت المؤسسة أنها بانتظار وصول تقرير التحقق النهائي الصادر من الشركة الصانعة والجهات الصحية الأخرى (USFDA) الأمريكية يفيد بمأمونية هذه الأصناف للاستهلاك البشري وخلوها من الجراثيم المذكورة، وذلك قبل صدور قرار تداول هذه الأصناف في الأسواق المحلية مرة اخرى.



وكانت قد دعت المؤسسة في 20 شباط الماضي إلى وقف استخدام نوعين من حليب الأطفال بعد تحذير هيئة الغذاء والدواء الأميركية حول وجود جرثومة "سالمينويلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي" في عبوة مفتوحة ومستخدمة من المنتج.



وأوضح المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات حينها، أن المؤسسة باشرت باتخاذ إجراءات احترازية فور صدور التحذير، مشيرا إلى أن المنتج "غير مسجل لدى المؤسسة، ويتم تصنيعه على نفس خط الإنتاج المنتجات المسجلة في السوق الأردني".



وأضاف مهيدات في بيان، أن " الإجراءات شملت وقف بيع وتداول التشغيلتين رقم 23393k800 25050k800 من منتج حليب Similac total comfort و التشغيلة رقم 30384Z200 من منتج حليب similac elecare في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، وسحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من منتجي الحليب أعلاه لحين إعادة فحصها ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية".





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