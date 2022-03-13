الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

تطورات المنخفض القطبي القادم للأردن وأماكن تساقط الثلوج

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

بلدية الطفيلة تنفذ أعمال صيانة للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية

عمل الطفيلية تنفذ حملة تفتيشية على الأنشطة الاقتصادية

روسيا عن المحادثات: الوصول لاتفاق ممكن

تدهور مركبة على طريق المطار - صور

الصحة: انخفاض إصابات كورونا 36% والوفيات 21% بالأسبوع العاشر

كورونا في الأردن : أكثر من 9.7 مليون جرعة لقاح و1.5 مليون إصابة

انطلاق دورة أصدقاء الأمن العام بمدينة الحسين للشباب

الأحد، 13-03-2022 03:42 م

الغذاء والدواء سحبت أكثر من 8 آلاف عبوة حليب رضع من السوق بسبب جرثومة

4829e553-20e1-4c5c-988c-977265e21d81


الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنه تم سحب أكثر من 8 آلاف عبوة حليب رضع من صنفين كانا يباعان في الأسواق، بعد أن تبين وجود جرثومة سالمينويلا (salmonella) وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي ( cronobacter sakazakii).

اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة، رداً على استفسار "الوكيل الإخباري" أنه تم سحب معظم الكمية وما زال العمل جارٍ على سحب باقي الكميات من كافة أماكن توزيعها.


وأشارت إلى أنه تم فحص كافة تراكيب حليب الرضع قبل تداولها في السوق المحلي في مختبرات الرقابة التابعة للمؤسسة للتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للمواصفات الاردنية والعالمية وذلك بناءً على أسس تسجيل تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم.


وأكدت المؤسسة أنها بانتظار وصول تقرير التحقق النهائي الصادر من الشركة الصانعة والجهات الصحية الأخرى (USFDA) الأمريكية يفيد بمأمونية هذه الأصناف للاستهلاك البشري وخلوها من الجراثيم المذكورة، وذلك قبل صدور قرار تداول هذه الأصناف في الأسواق المحلية مرة اخرى.


وكانت قد دعت المؤسسة في  20 شباط الماضي إلى وقف استخدام نوعين من حليب الأطفال بعد تحذير هيئة الغذاء والدواء الأميركية حول وجود جرثومة "سالمينويلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي" في عبوة مفتوحة ومستخدمة من المنتج.


وأوضح المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات حينها، أن المؤسسة باشرت باتخاذ إجراءات احترازية فور صدور التحذير، مشيرا إلى أن المنتج "غير مسجل لدى المؤسسة، ويتم تصنيعه على نفس خط الإنتاج المنتجات المسجلة في السوق الأردني".


وأضاف مهيدات في بيان، أن " الإجراءات شملت وقف بيع وتداول التشغيلتين رقم 23393k800 25050k800 من منتج حليب Similac total comfort و التشغيلة رقم 30384Z200 من منتج حليب similac elecare في الصيدليات والمستودعات وكافة أماكن توزيعها، وسحب التشغيلات المستوردة للسوق الأردني من منتجي الحليب أعلاه لحين إعادة فحصها ووصول تقرير التحقق النهائي من الشركة الصانعة والجهات الصحية".


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202230215018697581202

بلدية الطفيلة تنفذ أعمال صيانة للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية

العمل

عمل الطفيلية تنفذ حملة تفتيشية على الأنشطة الاقتصادية

imgid498880

مدعي عام إربد يوقف شخصا أسبوعا لاعتدائه على قاض

0L5A1599 - Copy

الصحة: انخفاض إصابات كورونا 36% والوفيات 21% بالأسبوع العاشر

bawabeh (1)

جامعة اليرموك تجري استطلاعا للرأي حول الانتخابات البلدية - رابط

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

أخبار متعلقة
2019_10_4_14_56_46_580

نشرة توعوية حول الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

c000467d-تفاح

الغذاء والدواء: التفاح في الأردن خال من اي طعم غريب

بسكويت-بدون-زبدة

الغذاء والدواء تنفي وجود كحول في أحد انواع البسكويت المستورد

db9141e4-92bd-41ee-b6b4-b0599ba66495

الغذاء والدواء تنظم ورشة تدريبية لمفتشي وزارة السياحة

Pound_layer_cake

إيقاف خط لإنتاج خليط كيك وسحب المنتج من الاسواق

Untitled-1-288

الغذاء والدواء تلغي اجازة تداول منتج للتخفيف من عسر الهضم