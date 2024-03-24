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الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

الأحد، 24-03-2024 12:59 م

الغذاء والدواء تحدد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

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الوكيل الإخباري- حددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية المستخدمة في زراعة الشبكة القلبية بهدف تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 40% إلى 75%

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وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الملحقات شملت بالونات القلب بأنواعها Coronary balloon وموجهات القسطرة بأنواعها guide catheter  والأسلاك الموجهة بأنواعها  guide wire  وأجهزة نفخ الشبكة inflation device  والوصلة الخاصة بالقسطرة y connector.


وأكد مهيدات في بيان صحفي، على أن القرار يهدف إلى توفير مستلزمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار تشجيعية مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى والحد من التفاوت في الأسعار وتحقيق وفراً على الفاتورة العلاجية وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.


إلى ذلك أضاف مهيدات أن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.

 




 

 


 

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