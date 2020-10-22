الغذاء والدواء تضبط 85 تنكة زيت زيتون مغشوش

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة في فرع اقليم الشمال، 85 تنكة زيت زيتون مغشوش بإضافة صبغات ونكهات.

اضافة اعلان



وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الخميس، ان فرق التفتيش في مديريتي المناطق والغذاء وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة تنفذ حملات رقابية مكثفة تشمل زيارات تفتيشية تستهدف الاسواق والمعاصر واماكن بيع زيت الزيتون وسحب عينات لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة للكشف عن أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن.



وأشار مهيدات الى ان هذه الجهود تأتي لغايات الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحماية المنتج من الممارسات والتجاوزات السلبية التي قد يمارسها البعض، مؤكدا ان جميع الجهات الرسمية وعلى رأسها الموسسة لهم بالمرصاد.

وبين ان أعمال الرقابة والاجراءات الصارمة التي تتخذها المؤسسة ساهمت في الوصول إلى منتج وطني ذي جودة عالية وضمن أعلى المواصفات والمقاييس يحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الاقليمية والعالمية.



وأكد ان المؤسسة اشترطت في الموسم الحالي تخصيص أدوات تغليف وملصقات خاصة بكل معصرة تميزها عن غيرها من معاصر المملكة، مشددا على انها لن تتهاون مع اي إساءة لهذا المنتج الوطني الاستراتيجي الذي يشكل دخلا أساسيا للكثير من الأسر الأردنية ورافدا للاقتصاد الوطني.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى شراء زيت الزيتون من المصادر الموثوقة وبالسعر الذي تم تحديده والاعلان عنه من قبل الجهات الرسمية، مبدية استعدادها لفحصه بعد شرائه من قبل المواطنين .



كما دعت الى التواصل معها في حال وجود اي شكوى او ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.



