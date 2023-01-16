الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد

الإثنين، 16-01-2023 12:19 م

الغذاء والدواء تُطبق تعليمات خاصة بالمواد الملامسة للغذاء

120235163252605064213


الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انها تطبق المؤسسة تعليمات معتمدة خاصة بالمواد الملامسة للغذاء كمنتجات التعبئة والتغليف.

اضافة اعلان


وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن التعليمات المعمول بها أعدت بناء على دراسات وتوصيات عالمية متخصصة ، مشيرا إلى أنها تحدد المواد المسموح استخدامها لمرة واحدة للتلامس مع الغذاء سواء في المطاعم أو غيرها من المنشآت الغذائية‏.


وأضاف، أن التعليمات تشترط موافقة المؤسسة على هذه المواد ويترتب على عدم الالتزام بها مخالفات محددة، لافتا إلى أن التعليمات تؤكد على تثبيت صور ورموز على المواد الملامسة للغذاء وبما يوضح ملاءمتها والسماح باستخدامها للتلامس مع الغذاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63c575fed0be2

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

wwww

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

w

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

بشر-الخصاونة

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

1120221223170957202002

اطلاق منصة حكومية جديدة

35f7d5a8-officialhm

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

أخبار متعلقة
324180710_1153526525331956_3742332911386603129_n

الغذاء والدواء تطلق بوابة صحح معلوماتك

1672060090618

مهيدات يفتتح فرعاً لمؤسسة الغذاء والدواء في الأغوار الشمالية

14462c21-cd1f-4cdb-ba3d-73d2ed567e5c

مهيدات يتفقد عددا من مشاريع الصناعة الدوائية الأردنية في الجزائر

1220221717414966069558

البلقاء التطبيقية: تخفيض رسوم الدراسات العليا للطلبة الاجانب

2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f (1)

سلطة وادي الأردن: تخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله لـ18%

IMG_0196_0

ضمان القروض: برنامج ائتمان الصادرات يهدف لدعم المنتج الوطني