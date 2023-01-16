الغذاء والدواء تُطبق تعليمات خاصة بالمواد الملامسة للغذاء

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انها تطبق المؤسسة تعليمات معتمدة خاصة بالمواد الملامسة للغذاء كمنتجات التعبئة والتغليف.

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وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن التعليمات المعمول بها أعدت بناء على دراسات وتوصيات عالمية متخصصة ، مشيرا إلى أنها تحدد المواد المسموح استخدامها لمرة واحدة للتلامس مع الغذاء سواء في المطاعم أو غيرها من المنشآت الغذائية‏.



وأضاف، أن التعليمات تشترط موافقة المؤسسة على هذه المواد ويترتب على عدم الالتزام بها مخالفات محددة، لافتا إلى أن التعليمات تؤكد على تثبيت صور ورموز على المواد الملامسة للغذاء وبما يوضح ملاءمتها والسماح باستخدامها للتلامس مع الغذاء.