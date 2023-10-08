الغذاء والدواء توضح الطرق الآمنة لاستخدام الشلمونات البلاستيكية

الوكيل الإخباري- قدمت الموسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات هامة حول استخدام الشلمونات البلاستيكية والورقية التي تأتي في اتصال مع الغذاء وتُستخدم مرة واحدة فقط.



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في منشور توعوي نشرته الموسسة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أشارت الموسسة أولاً إلى ضرورة التحقق من وجود علامة صنف غذائي على الشلمونة لضمان سلامتها للاستخدام مع الأطعمة. وأكدت أيضًا على أهمية استخدامها مرة واحدة فقط وتجنب إعادة استخدامها.



وأوصت الموسسة بتفضيل استخدام الشلمونات مع المشروبات الباردة بشكل خاص . واكدت على ضرورة عدم ترك الشلمونة الورقية داخل اكواب المشروبات لوقت طويل تجنبا لذوبانها

