الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

جيش الاحتلال: قواتنا قتلت إسرائيليا في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته

بدء تطبيق التعليمات المعدلة لنظام الرقابة على البضائع المستوردة المعفاة

تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة مؤتة - أسماء

محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة

الاحتلال يتراجع عن فتح معبر جسر الملك حسين

مصادر إسرائيلية: 350 قتيل و1864 جريح إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

حالة قلق وذعر في إسرائيل بعد تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال

المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة: جاهزون للتعامل مع أي حالة طارئة

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس

مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: من المرجح أن ترتفع الفوائد مجدداً

الأحد، 08-10-2023 12:12 م

الغذاء والدواء توضح الطرق الآمنة لاستخدام الشلمونات البلاستيكية

مصاصات


الوكيل الإخباري- قدمت الموسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات هامة حول استخدام الشلمونات البلاستيكية والورقية التي تأتي في اتصال مع الغذاء وتُستخدم مرة واحدة فقط.

اضافة اعلان


في منشور توعوي نشرته الموسسة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أشارت الموسسة أولاً إلى ضرورة التحقق من وجود علامة صنف غذائي على الشلمونة لضمان سلامتها للاستخدام مع الأطعمة. وأكدت أيضًا على أهمية استخدامها مرة واحدة فقط وتجنب إعادة استخدامها.

وأوصت الموسسة بتفضيل استخدام الشلمونات مع المشروبات الباردة بشكل خاص . واكدت على  ضرورة عدم ترك الشلمونة الورقية داخل اكواب المشروبات لوقت طويل تجنبا لذوبانها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102023410745502079842

بدء تطبيق التعليمات المعدلة لنظام الرقابة على البضائع المستوردة المعفاة

eamaIQDik8hh8w4i8BWm7wn1GYUstKrRS3KObb45

تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة مؤتة - أسماء

65226d726e00e

محامو الأردن يتوقفون عن الترافع أمام المحاكم تضامنا مع غزة

386399145_626417433002010_2493542183571334304_n

الخرابشة يتابع مبادرات الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

file

البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع

2020_07_27_09_49_02

غرف الصناعة تطلق حملة لجمع التبرعات لدعم صمود غزة

أخبار متعلقة
1695670143623

الغذاء والدواء : تشغيلات حقن أفاستين المرتبطة بحالات فقدان وتلف البصر لم ترد إلى المملكة

5 (4)

الغذاء والدواء توضح الفرق بين "الشراب، النكتار، والعصير" على منتجات العصائر في الاسواق