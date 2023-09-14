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الخميس، 14-09-2023 03:14 م

الغذاء والدواء توضح الفرق بين "الشراب، النكتار، والعصير" على منتجات العصائر في الاسواق

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الفروقات بين المصطلحات المستخدمة لوصف منتجات العصائر المباعة في الأسواق، حيث تشمل هذه المصطلحات المكتوبة على العبوات المعروضة "شراب أو شراب الفاكهة، نكتار، وعصير".اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في توضيحها لـ"الوكيل الإخباري"  إن الاختلاف بين هذه المصطلحات يعتمد على نسبة الفاكهة والمواد المضافة الذي يحتويه المنتج.

ولفتت المؤسسة ان مصطلح "شراب"،  يشير إلى أن المنتج يحتوي على نسبة لا تقل عن 10% من الفاكهة الطبيعية، بينما تتكون باقي المكونات من سكر وماء وألوان مسموح بها.

أما مصطلح "نكتار"، فيشير إلى أن المنتج يحتوي على نسبة تتراوح بين 50% و60% من الفاكهة الطبيعية، وتشمل باقي المكونات سكر وماء.

أما مصطلح "عصير"، فيشير إلى أن المنتج يحتوي على 100% من الفاكهة الطبيعية دون إضافة ماء أو سكر أو ألوان غذائية. ويعد هذا الخيار هو الأفضل للمستهلك، حيث يحتوي على الفوائد الغذائية الكاملة للفاكهة دون إضافات غير طبيعية.

 




 

 


 

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