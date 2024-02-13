الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

"السفن بالسفن".. قائد الحرس الثوري يهدد

تصريح جديد من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر شواغر للطلبة على النظام التنافسي لعدد من التخصصات

إصابة شخصين بجروح خطيرة في كريات شمونة

شهيدان بينهما طفل خلال قصف الاحتلال مناطق في خان يونس

الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية العام الماضي ​

الثلاثاء، 13-02-2024 11:50 ص

الغذاء والدواء: كمين محكم يوقع بالقائمين على الترويج الإلكتروني لـ"منشطات جنسية" مزورة

1220231915545454222439


الوكيل الإخباري- ضمن عملية رقابية نوعية، ضبطت مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة - قسم الرقابة البيئية وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية كبيرة من المنشطات الجنسية المزورة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن كمينا محكما أوقع بالقائمين على تسويق وترويج المنشطات إلكترونيًا  عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المنشطات تحمل أسماء تجارية متنوعة وبتراكيز مختلفة وجميعها غير مسجلة أصوليا لدى المؤسسة وغير مجازة التداول وعليه فإنها غير آمنة للاستهلاك .

وأضاف، أنه تمت مصادرة المنشطات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول والحيلولة دون وصولها للمواطنين ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للمنشطات  إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على استمرار هذه العمليات الرقابية النوعية واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.

وتدعو المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنون بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
17078239197072245328299985848754

وزير الأوقاف: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي

Sector-news

تجارة عمان ونقابة الألبسة تطالبان بتنظيم عملية البيع الإلكتروني

659e68efddb3f

الأمانة تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم

220241372235305222114

وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات - تفاصيل

1707816930435

البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر شواغر للطلبة على النظام التنافسي لعدد من التخصصات

1707816475022

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروع تمكين

أخبار متعلقة
new_563352_4346_soc

الغذاء والدواء تصدر تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

شاورما

الغذاء والدواء: قطاع الشاورما من القطاعات الأعلى خطورة

1-33

الغذاء والدواء: إتلاف 17.5 طن من الألبان المغشوشة

WhatsApp Image 2024-01-30 at 2.28.26 PM

الغذاء والدواء تطلق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية

732431-1292903582

الغذاء والدواء: ضبط حقن تنحيف غير مسجلة ومهربة من دولة مجاورة

WhatsApp Image 2024-01-25 at 14.11.30

مهيدات يفتتح المختبر البحثي التدريبي والمكتب الإقليمي لشركة الفيحاء العلمية