الغذاء والدواء: 1801 زيارة تفتيشية في الأسبوع الأول من رمضان



الوكيل الاخباري -

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أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار محمود مهيدات، أن فرق الرقابة والتفتيش، التابعة لمديرية المناطق في المؤسسة، نفذت 1801 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان ضمن حملتها الرقابية الشاملة للتفتيش على المنشآت الغذائية خلال رمضان.وكشف مهيدات، في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الخميس، عن أن الزيارات الميدانية توزعت بواقع 486 في الوسط، 296 شرق المملكة، 651 الشمال و 368 في الجنوب.ووفقا لإحصائيات فرق الرقابة على الغذاء في مديرية المناطق، أشار مهيدات الى أن المؤسسة أغلقت خلال الفترة ذاتها 12 منشأة غذائية مخالفة توزعت على 6 في إقليم الوسط و6 في إقليم الشمال، وذلك نتيجة لمخالفتها الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة. وأضاف، إن حصيلة نتائج الحملة شملت إيقاف 84 منشأة غذائية مخالفة عن العمل، فيما بلغ إجمالي الإنذارات التي أصدرتها المؤسسة بحق منشآت غذائية مخالفة 1255 إنذارا في مختلف مناطق المملكة.