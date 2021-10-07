الفئات المتاح لها تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا - وثيقة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا متاحة للكوادر الطبية والفئات ذات الأخطار عالية الإصابة بالمرض من حيث المهنة أو مكان العمل أو الصفات والأمراض الوراثية .

اضافة اعلان



وأضاف حجاوي اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن الجرعة الثالثة متاحة أيضا للأشخاص ذات الفئة العمرية التي تبلغ الـ 60 سنة فما فوق والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض نقص المناعة.



وكان قد أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا .









