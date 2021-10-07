الخميس 07-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء العالمية

الحكومة :إضافة قناة جديدة للمركز الحكومي الافتراضي "سند جو"

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

انخفاض أسعار النفط عالميا

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

معلمة تتسبب بعطلة طلبة لمدة أسبوعين بمدرسة في عمان

روسيا: إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2020

الفراية يزور مخيم الزعتري

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

الخميس، 07-10-2021 12:03 م

الفئات المتاح لها تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا - وثيقة

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا متاحة للكوادر الطبية والفئات ذات الأخطار عالية الإصابة بالمرض من حيث المهنة أو مكان العمل أو الصفات والأمراض الوراثية .

اضافة اعلان


وأضاف حجاوي اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن الجرعة الثالثة متاحة أيضا للأشخاص ذات الفئة العمرية التي تبلغ الـ 60 سنة فما فوق والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض نقص المناعة.


وكان قد أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا .

 


 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الحرة

التخليص على 5600 مركبة في المنطقة الحرة الشهر الماضي

615ec63a91e82

الدفاع المدني يتعامل مع 1151 حالة إسعافية

9202112162331110335167

مهلة للاطلاع على بينات قضية مستشفى السلط

9202129212322611302343

الفراية يزور مخيم الزعتري

تونس

الأردن يعزي تونس بضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية قابس

1020216114924756305723

التعليم العالي: 34 مكتب خدمات جامعية معتمدة في المملكة

أخبار متعلقة
173856

لجنة الاوبئة توضح حول خلط اللقاحات في الجرعة الثالثة

920211519052147656328

وزير الصحة : فتح مراكز تطعيم كورونا للجرعة الثالثة غدا

مستشفى1

لجنة الأوبئة: طفرات وسلالات كورونا لا تزال تتكاثر

لقاح كورونا

بلعاوي لـ الوكيل: الصحة العالمية تنصح بتأجيل الجرعة الثالثة للعدالة في توزيع اللقاحات

لقاح

لجنة الأوبئة توضح الفرق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا

الوكيل لقاح

لجنة الأوبئة: فحص الكشف عن فيروس كورونا لا يزال مجانا