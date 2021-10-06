وزير الصحة : فتح مراكز تطعيم كورونا للجرعة الثالثة غدا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح مراكز تطعيم الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا يوم غد الخميس.



وأكد الهواري خلال رعايته حفل اطلاق البرنامج الوطني الثالث لزراعة الأسنان، ضرورة تلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا للذين لم يتلقوه بعد، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية من لبس الكمامة والتباعد وعدم الاختلاط، وذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين، وارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية التي وصلت إلى 4.22 بالمئة اليوم.

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ودعا الأطباء والكوادر الصحية إلى تلقي الجرعة الثالثة، لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 6 أشهر، وأيضا الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، والفئات ذات الاختطار العالي مثل الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

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