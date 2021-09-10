الجمعة 10-09-2021
الوكيل الاخباري

أحداث ساخنة أثارت الأردنيين خلال 24 ساعة

5 وفيات و2311 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

مزارعون: قرار دعم تسويق زيت الزيتون أنقذ القطاع من الانهيار

الأمن العام : العثور على طفل فقد بمنطقة حرجية في جرش

لجنة الأوبئة: فحص الكشف عن فيروس كورونا لا يزال مجانا

هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية... الكشف عن تفاصيل جديدة

هيئة الطاقة المتجددة: الأردن بوابة للاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة

العثور على جثة متفحمة في البلقاء

تصريحات صادمة للصحة العالمية: كورونا سيبقى معنا للأبد

الجمعة، 10-09-2021 02:55 م

لجنة الأوبئة: فحص الكشف عن فيروس كورونا لا يزال مجانا

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الجمعة، إن فحص الكشف عن فيروس كورونا لا يزال مجانا على الرغم من كلفته المرتفعة على الحكومة.

اضافة اعلان


وأوضح حجاوي خلال تصريحات صحفية، أن "الفحص حتى الآن مجانا رغم الكلف المترتبة على إجراؤه ... وسنصل يوما ما أن هذا الكلام لن يستمر طويلا في فحص البي سي آر".


وحددت الحكومة مراكز لإجراء الفحص الكشف عن الفيروس الجمعة، بهدف "التسهيل على المواطنين" الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق الحجاوي، الذي قال: "بعد فترة بالتأكيد الحكومة لن تستطيع أن تفتح البي سي آر مجانا".


وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، قال في وقت سابق، إن فحص الكشف عن فيروس كورونا لن يبقى مجانيا إلى الأبد، وبكل تأكيد سيعاد النظر فيه.


حجاوي قال إن الأردن أجرى حوالي 9.5 مليون فحص للكشف عن الفيروس مجانا منذ بدء جائحة كورونا، علما أن تكلفة الفحص الواحد على الدولة يبلغ 15 دينارا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820212895715498947558

أحداث ساخنة أثارت الأردنيين خلال 24 ساعة

كهرباء 3

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

زيت

مزارعون: قرار دعم تسويق زيت الزيتون أنقذ القطاع من الانهيار

أمن 2

الأمن العام : العثور على طفل فقد بمنطقة حرجية في جرش

هيئة

هيئة الطاقة المتجددة: الأردن بوابة للاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة

كورونا 6

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

أخبار متعلقة
دودين 2

دودين :إجراءات رقابية جديدة بالتزامن مع إلغاء الحظر الليلي

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الأردنيون يترقبون قرارات حكومية سارة بعد طول انتظار

مدرسة

لجنة الأوبئة : وضعنا الوبائي يسمح بفتح المدارس

عمان 4

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

دودين 2

الحكومة : إلغاء كافة أشكال الحظر مطلع أيلول

دودين 3

دودين: الزيارة الملكية لواشنطن ستنعكس على الوضع الاقتصادي للمملكة