لجنة الأوبئة: فحص الكشف عن فيروس كورونا لا يزال مجانا

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الجمعة، إن فحص الكشف عن فيروس كورونا لا يزال مجانا على الرغم من كلفته المرتفعة على الحكومة.

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وأوضح حجاوي خلال تصريحات صحفية، أن "الفحص حتى الآن مجانا رغم الكلف المترتبة على إجراؤه ... وسنصل يوما ما أن هذا الكلام لن يستمر طويلا في فحص البي سي آر".



وحددت الحكومة مراكز لإجراء الفحص الكشف عن الفيروس الجمعة، بهدف "التسهيل على المواطنين" الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق الحجاوي، الذي قال: "بعد فترة بالتأكيد الحكومة لن تستطيع أن تفتح البي سي آر مجانا".



وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، قال في وقت سابق، إن فحص الكشف عن فيروس كورونا لن يبقى مجانيا إلى الأبد، وبكل تأكيد سيعاد النظر فيه.



حجاوي قال إن الأردن أجرى حوالي 9.5 مليون فحص للكشف عن الفيروس مجانا منذ بدء جائحة كورونا، علما أن تكلفة الفحص الواحد على الدولة يبلغ 15 دينارا.

