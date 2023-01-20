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الجمعة، 20-01-2023 03:45 م

الفايز: مشاريع اقتصادية كبيرة يجري تنفيذها في العقبة

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز العقبة، أن هناك العديد من المشاريع الاقتصادية الكبيرة في العقبة التي إما اكتمل جزء منها او مستمر في تطويرها أو ستكون جاهزة في أقرب وقت ممكن.

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وقال خلال رعايته حفل افتتاح ملتقى الإذاعات الأردنية الذي نظمه منتدى العقبة الإعلامي اليوم الجمعة، إن العقبة تعتبر بوابة اقتصاد الأردن.


وشدد الفايز على أهمية مثل هذه الفعاليات في الترويج السياحي والاستثماري للعقبة كمنطقة اقتصادية وسياحية، مشيدًا بدور الإعلام في إيصال الصورة الحضارية لمدينة العقبة وإظهار ما تتمتع به من مزايا سياحية وتجارية واقتصادية تنافس على المستوى الإقليمي والعالمي.

 


 




 

 


 

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