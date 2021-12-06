الفايز: مشكلة التغير المناخي أولوية ملحة وتحتاج جهداً دولياً دؤوباً



الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، أن التحديات التي تواجه عالمنا، والظروف الحرجة التي يمر بها، والصراعات المنتشرة فيه، والتي لا تقتصر على إقليما بعينه، ولدت يقيناً تاماً بأهمية التشاركية وبذل الجهود اللازمة عبر عقد حوارات مكثفة ومسؤولة للخروج بحلولٍ دائمة وواقعية لها.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر قمة البوسفور الثانية عشرة بعنوان "مواجه التحديات لأجل عالم افضل "، والذي بدأت أعماله، اليوم، في اسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزارات ، إضافة إلى وزراء وسياسيين وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال ومفكرين وأدباء.

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