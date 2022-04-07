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الخميس، 07-04-2022 06:08 م

الفايز يؤكد ضرورة التركيز على التعليم التقني

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، ضرورة التركيز على التعليم التقني ومتابعة كافة التطورات العالمية في قطاع التعليم العالي والتخصصات التي تحتاجها الأسواق المحلية والعالمية، وخاصة التخصصات التقنية التي تعتمد على القدرات والمهارات الفنية.

جاء ذلك خلال زيارة الفايز، اليوم الخميس، لجامعة البلقاء التطبيقية، يرافقه رئيس لجنة البيئة والصحة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، ورئيسة لجنة التربية والتعليم الدكتورة محاسن الجاغوب، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور جواد العناني.

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