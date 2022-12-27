الفايز يباشر مهامه رئيسا لمفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الاخباري - باشر نايف الفايز مهامه الجديدة رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء بالعقبة.



وترأس الفايز جلسة مجلس المفوضين، مؤكدا أهمية المرحلة المقبلة واستكمال ومتابعة أهداف الخطة الاستراتيجية للسلطة، ضمن التوجيهات الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد لتحقيق الرؤية الملكية بأن تكون العقبة الاقتصادية مركزا لوجستيا استثماريا وسياحيا على مستوى المنطقة.

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