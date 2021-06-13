الفايز يرعى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار والأعمال

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية ترسيخ الشراكة بين مختلف المؤسسات العامة والرسمية، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وترسيخ المسؤولية الاجتماعية في إطار السعي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

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جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد، في مجلس الأعيان، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار والأعمال بين ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم والجمعية الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين التعاونية.



وبين الفايز؛ الرئيس الفخري للجمعية، أن مفهوم الشراكة لمواجهة التحديات الاقتصادية من شأنه أن يدفع باتجاه إقامة مشاريع استثمارية واقتصادية مشتركة بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني تنعكس آثارها على المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات.



وقال إن مسؤولية الجميع السعي نحو إيجاد حوافز تشجع على تمكين مثل هذه الشراكة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إقامة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للأيدي العاملة.



وتنص المذكرة التي وقعها عن الجمعية رئيسها محمد الفحماوي، وعن الملتقى مؤسسه ورئيسه الدكتور أيمن رفاعي، على دعم الجمعية بدعم الملتقى لإنشاء صندوق المغترب الأردني بشقيه الاستثماري والتكافلي داخل المملكة، بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني، شريطة أن تكون الجمعية عضوًا بإدارة الصندوق، وتنص أيضًا على تشكيل لجنة استثمارية مشتركة من طرفي المذكرة لدراسة المشاريع وإقرارها.



و بموجب المذكرة يقوم الملتقى بتشبيك الجمعية بأصحاب الأعمال والمستثمرين داخل وخارج المملكة ويعمل على تسويق مشاريع الأعمال لاستدراج عقود واتفاقيات استنادًا لعلاقته، كما يلتزم بدعوة الجمعية لحضور مختلف نشاطاته، في حين تقوم الجمعية على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، ورعاية تنظيم مختلف النشاطات التي يعقدها الملتقى داخل وخارج المملكة، وتمنح الجمعية مكتبًا مكتملًا من ضمن مقرها للملتقى.