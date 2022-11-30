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الأربعاء، 30-11-2022 04:07 م

الفايز يلتقي مسؤولين مشاركين في قمة السياحة بالرياض

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الوكيل الإخباري - التقى وزير السياحة والآثار نايف الفايز، على هامش القمة العالمية الـ22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض، وزراء السياحة من مختلف دول العالم، وقادة القطاع السياحي والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالمجال السياحي ومدراء شركات الطيران العالمية، المشاركين في القمة.

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وبحث الوزير، خلال لقائه وزراء السياحة كل على حدة، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، سبل تعزيز التعاون والعلاقات في المجال السياحي، وزيادة حجم التبادل السياحي بين الأردن وتلك الدول.


كما بحث الوزير الفايز، خلال لقائه قادة القطاع السياحي والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالمجال السياحي من مختلف دول العالم، ومدراء شركات الطيران العالمية، سبل تعزيز التعاون مع شركات السفر والسياحة لاستقطاب السياح، وشركات الطيران لتسيير رحلات إلى المملكة.


وأكد الفايز أن المملكة تتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد، وبيئة جاذبة للاستثمار، وسهولة بممارسة الأعمال التجارية، لافتاً إلى أن الأردن يمتلك كفاءات وخبرات كبيرة بالمجال السياحي سواء في القطاع العام أو الخاص.

 




 

 


 

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