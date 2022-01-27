الفراية: أولوية العمل للمستشفيات

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الخميس، إنّ أولوية العمل للمستشفيات من نقل المرضى وأشخاص لديهم مواعيد غسيل كلى من خلال كشوفات الأسماء المزودة من المستشفيات وحماية المواطنين وإنقاذهم.

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