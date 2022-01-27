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الخميس، 27-01-2022 10:47 ص

الفراية: أولوية العمل للمستشفيات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، الخميس، إنّ أولوية العمل للمستشفيات من نقل المرضى وأشخاص لديهم مواعيد غسيل كلى من خلال كشوفات الأسماء المزودة من المستشفيات وحماية المواطنين وإنقاذهم.

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وأضاف الفراية، أن الجهات المعنية تعمل منذ ليلة الأربعاء حتى الآن في إعادة فتح الطرق بسبب تراكم الثلوج، داعيا إلى الاتصال بالدفاع المدني للضرورة القصوى، قائلا: ما زال الدفاع المدني يتلقى اتصالات في أمور بسيطة يستطيع المواطن عملها".

وتواصل الفراية مع الحكام الإداريين لمتابعة الأوضاع ضمن مناطق اختصاصهم.

وأشار، إلى أن الأشخاص الذين خرجوا أعاقوا عمل الجهات المعنية في إزالة تراكم الثلوج، داعيا عدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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