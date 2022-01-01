543 ألف خدمة إسعافية قدمها الدفاع المدني العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال مدير الدفاع المدني العميد أنور الطراونة إنه تم تقديم 543 ألف خدمة إسعافية وإنقاذ وإطفاء وتطهير من خلال كوادر الدفاع المدني خلال العام 2021.

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وأضاف الطراونة، لإذاعة الأمن العام أن 213 مديرية ومركز للدفاع المدني منتشرة في جميع مناطق المملكة بانفتاح جغرافي لن يتوقف استجابة للتوجيهات الملكية السامية آخرها استحداث مراكز في شفا بدران والسخنة والمدور والعطارات وذات راس بهدف سرعة الوصول لطالب المساعدة.



وأكد أنه تم رفد الدفاع المدني بـ 7 آليات إسعاف جديدة و10 آليات إطفاء وذلك لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تأسيس وحدة للإنقاذ المائي تضم جميع الغطاسين تحت مظلتها لتعزيز واجب الإنقاذ المائي ورفدها ب 14 قارب جديد بمواصفات عالمية.