مطالبة بإعادة خدمة العلم في الأردن !

الوكيل الاخباري - طالب وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، اليوم السبت، بإعادة خدمة العلم وتسليح الشباب الأردني بعد التغيرات والتبدلات في إدارة كيان الاحتلال بعد وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وأبدى الحباشنة في تصريحات صحفية تخوفه مما أسماه “التبدلات الدرامتيكية لأعلى الهرم في الكيان الصهيوني والتي من شأنها الإضرار واستهداف الاردن والذي بات قريبا ووشيكا”.



وأكد أن الهدف من وراء مطالبته بإعادة الخدمة العسكرية للشباب هو، “إعادة الانتماء للقضية الفلسطينية، إذ لا يتجلى الإيمان بالوطن من غير تسليح الشباب”.

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