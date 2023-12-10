الفراية والبريزات يبحثان الواقع السياحي والأمني في البترا

الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، الواقع الأمني والسياحي في البترا بعد الحملة التي نفذتها السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحمية الأثرية.

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وأكد الفراية خلال اللقاء، استعداد الوزارة ممثلةً بجميع الأجهزة الأمنية للتعاون مع السلطة وتوفير البيئة المناسبة لزوار البترا، والجهود التي تسعى للحفاظ على الموقع الأثري وخصوصيته.



من جانبه، قال البريزات، إن السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية حققت إنجازاً يليق بمكانة المدينة الوردية على خارطة السياحة العالمية، بإزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية.



وأضاف أن التنمية المستدامة والعادلة وسيادة القانون تعد أولوية قصوى لدى السلطة، كما تستمر في إنفاذ القانون ومعالجة أي مخالفة وفقاً للقانون وضمن سيادته وبما يحافظ على الموقع الأثري.



وأشار البريزات إلى أن هذه الخطوة ستعزز جهود السلطة والجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية في الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي مسجل في اليونيسكو منذ عام 1985 واستدامته للأجيال القادمة، مبينا أن السلطة تعمل على إنجاز خطة تنموية طموحة لبناء 400 مسكن، وإنشاء فرص تشغيل مستدامة للمجتمع المحلي.



يشار إلى أن السلطة مستمرة منذ الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة اعتداءات ومخالفات في المحمية الأثرية والكهوف فيها.