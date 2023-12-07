سلطة إقليم البترا تبحث تنظيم العملية السياحية والتنموية في اللواء

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فارس البريزات خلال لقاء اليوم الخميس، مع ممثلي لجان المجلس الاستشاري بالسلطة، خطط السلطة وتوجهاتها لتنظيم العملية السياحية والتنموية في البترا.

اضافة اعلان



وقال البريزات، إن السلطة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تعزيز سيادة القانون، وحل المشاكل التي تواجه المحمية الأثرية، وتنظيم العملية السياحية فيها ضمن سيادة القانون.



وأوضح أن السلطة تعمل حالياً على تنظيم الموقع الأثري في البترا بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي يمثل صورة الأردنيين للعالم، والذي يعد أساس السياحة في المملكة.



وبين البريزات أن السلطة تعمل ضمن محاور للنهوض بإقليم البترا والعملية السياحية، وبما يعود بالنفع على الجميع، واستحداث فرص عمل جديدة مستدامة لأبناء المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن السلطة بدأت بتنفيذ برامج تنموية شاملة لمعالجة فجوة التنمية، وتوزيع مكتسبات التنمية بين تجمعات اللواء بعدالة بدءا من المناطق الأقل تنمية.



يشار إلى أن المجلس الاستشاري يمثل الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بمهام وواجبات السلطة صاحبة الاختصاص في تنمية إقليم البترا بمختلف الجوانب التنموية، ويعمل على تقديم المشورة والرأي بخصوص جميع الجوانب التنموية.