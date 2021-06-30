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الأربعاء، 30-06-2021 11:17 ص

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

امن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - نعت مديرية الامن العام اليوم الملازم اول مخلد عبادي سلمان الطوافحة من مرتب مديرية شرطة جنوب عمان والذي انتقل الى رحمة الله تعالى اثر تعرضه لحادث دهس وفرار اثناء الواجب الرسمي في منطقة الدوار الثامن فجر اليوم .

واكد الناطق الاعلامي ، العقيد عامر السرطاوي، في تصريح وصل " الوكيل الإخباري"  انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية مرتكب الحادث والمركبة التي كان يستقلها والقي القبض عليه وجرى ضبط المركبة وسيتم احالته للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

واذ تنعى المديرية الملازم اول مخلد الطوافحة لتدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وزملاءه جميل الصبر وحسن العزاء، و"انا لله وانا اليه راجعون".

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