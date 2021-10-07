الفراية يزور مخيم الزعتري

الوكيل الاخباري- تفقد وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، مخيم الزعتري اللاجئين السوريين في محافظة المفرق، وذلك للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للاجئين على أرض الواقع.

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واستمع الفراية إلى إيجاز قدمه مدير المخيم العقيد تامبي الحمكري حول الواجبات والمهام التي يؤديها العاملون بالمخيم من خلال الأقسام الموجودة فيه، والتي تعمل على مدار الساعة لخدمة اللاجئين ومعالجة مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.



واشتملت الجولة التفقدية اجتماع وزير الداخلية مع مديري المخيمات المتواجدة على أرض المملكة والمجلس الأمني للمحافظة، بالإضافة لاجتماع مع وجهاء ومشايخ المخيم لرؤية احتياجاتهم ومدى الرضى عن الخدمات المقدمة لهم.